تحديد مواعيد جديدة لانتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

2025-01-13 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الهيئةالقضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين،تأجيل المؤتمرين الانتخابيين، التكميلي والختامي، أسبوعاً واحداً لكل مؤتمر.

وجاء قرار الهيئة، لتزامنالموعد السابق مع زيارة ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر (ع)، وما قد يتسبب منإزدحام مروري في العاصمة بغداد، بسبب الاجراءات الأمنية المرافقة للزيارة.

كما قررت الهيئةالقضائية، أن يكون الموعد الجديد للمؤتمر الانتخابي التكميلي الأول هو يوم السبت،الموافق للأول من شهر شباط المقبل، فيما سيعقد الاجتماع الثاني، والخاص بانتخابالمكتب التنفيذي يوم السبت اللاحق، والموافق 8 شباط المقبل.