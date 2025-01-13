فوزان لدجلة الجامعة والحلة على الشرطة والكهرباء بدوري محترفي السلة

2025-01-13 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب ناديالحلة على مضيفه الكهرباء بفوز ساحق على (101-74) ضمن مباريات دوري المحترفينالعراقي لكرة السلة.

كما فاز نادي دجلةالجامعة، على الشرطة بنتيجة 86-75 نقطة في مباراة ثانية جرت مساء اليوم، ضمنالمنافسات ذاتها .

وتقام يوم غد الثلاثاء،مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، تجمع فريقي زاخو وضيفه الحشدالشعبي، وستضيف قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، لقاء الغد عند الساعة الخامسةمساءً .