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فوزان لدجلة الجامعة والحلة على الشرطة والكهرباء بدوري محترفي السلة

فوزان لدجلة الجامعة والحلة على الشرطة والكهرباء بدوري محترفي السلة
فوزان لدجلة الجامعة والحلة على الشرطة والكهرباء بدوري محترفي السلة
2025-01-13 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب ناديالحلة على مضيفه الكهرباء بفوز ساحق على (101-74) ضمن مباريات دوري المحترفينالعراقي لكرة السلة.

كما فاز نادي دجلةالجامعة، على الشرطة بنتيجة 86-75 نقطة في مباراة ثانية جرت مساء اليوم، ضمنالمنافسات ذاتها .

وتقام يوم غد الثلاثاء،مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، تجمع فريقي زاخو وضيفه الحشدالشعبي، وستضيف قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، لقاء الغد عند الساعة الخامسةمساءً .

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