كوردستان تمنع الجوامع من الاذان على الطريقتين الايرانية والتركية

2025-01-13 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/اعلن رئيس مؤذني اقليم كوردستان الحاج كاوه شاكر، اليوم الاثنين، عن منع المؤذنين من الأذان على الطريقتين الايرانية والتركية، داعيا المؤذنين الى مراعاة التراث والهوية القومية والدينية في كوردستان.

وقال شاكر في تصريحات صحفية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان مؤذنين اثنين يقومان يوميا باداء الاذان يوميا في جامع الصواف في مدينة اربيل بصوت شجي وبشكل مباشر ويسمع بث صوتهما من مكبرات الصوت في جميع جوامع محافظة اربيل.

وأشار شاكر الى انه تم ابلاغ المؤذنين جميعا باداء الاذان بأية صيغة يرتأونها على ألا يكون على الطريقتين الايرانية والتركية، مضيفا أنهم مخيرون في استخدام كل أنواع الألحان في الأوقات الخمسة للأذان.

وشدد شاكر على انهم يريدون ان يظهر على الأذان في جوامع اقليم كوردستان صبغة الهوية القومية والدينية ولا يتم تقليد الدول الاخرى.

ولفت شاكر إلى أن نحو 1200 جامع في محافظة اربيل وقسم من جوامع محافظة دهوك وادارة زاخو المستقلة يتم الأذان فيها للفروض الخمسة عن طريق الأجهزة الإلكترونية وسيعمم ذلك قريبا في جميع جوامع الإقليم حيث تم تحديد عدد من المؤذنين من ذوي الأصوات الجميلة ويقومون بالاذان في جامع الصواف ليتم بثه في جميع الجوامع.