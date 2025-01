2025-01-13 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر في خطوة قد تثير الرأي العام في العراق، صوت مجلس النواب في جاسته، اليوم الاثنين، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٥ وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “البرلمان صوت على مقترح التعديل الاول لقانون جوازات السفر”. ويعتبر المشروع المقترح الأول من …

The post الأول من نوعه في العالم وفي التاريخ.. البرلمان العراقي يقر قانوناً بمنح جوازات دبلوماسية مدى الحياة للنواب والوزراء وعوائلهم first appeared on Observer Iraq.