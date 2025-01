2025-01-13 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان ،اليوم الاثنين الموافق 13 / 1 /2025، رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، وبحث الطرفان عددا من القضايا والملفات القانونية.

The post القاضي فائق زيدان يستقبل نيجرفان برزاني first appeared on Observer Iraq.