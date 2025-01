تقرير أمريكي: تحركات السوداني وعون تهدد استراتيجيات إيران في المنطقة

2025-01-13 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى سلّط "معهد صوفان" الأمريكي، الضوء على النفوذ الإقليمي لإيران، وكيف تعرض لضربة كبيرة مع سقوط النظام السوري ومحاولات قادة العراق ولبنان فرض سلطتهم على سلاح الفصائل، مشيراً إلى أن إيران ستحاول مثلما فعلت في العراق وبوجود القوات الأمركية، الاستمرار في إعادة بناء نفوذها في سوريا والمنطقة. ووفق تقرير للمعهد الأمريكي، ففي حين أدى […]

