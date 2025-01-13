إنتاج الغاز الإيراني يتجاوز مستوياته.. واستمرار الأزمة مع العراق

2025-01-13 22:00:06 - المصدر: الطاقة

فاق إنتاج الغاز الإيراني مستوياته المقررة خلال فصل الشتاء الحالي، في محاولة لتلبية الطلب المحلي الآخذ بالارتفاع. ورغم ذلك، لم تلبِّ الزيادة الإنتاجية طموحات استئناف ضخ الغاز من طهران إلى العراق مرة أخرى، بعد توقُّفه منذ ما يقرب من 50 يومًا حتى الآن. ووفق تحديثات إنتاج الغاز العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كانت …

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