العدل تفتتح المبنى الجديد لمديرية تنفيذ الحر في كربلاء المقدسة

2025-01-13 22:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، افتتاح البناية الجديدة لمديرية تنفيذ الحر في كربلاء المقدسة.وقال مدير عام دائرة التنفيذ في وزارة العدل راستي يوسف حميد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بتطوير البنى التحتية في الدوائر العدلية، تم افتتح البناية الجديدة لمديرية تنفيذ الحر في محافظة كربلاء المقدسة"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، وتقديم خدمات متطورة للمواطنين".وأضاف حميد، أن "البناية الجديدة صُممت وفق أحدث المواصفات، لتوفير بيئة عمل عصرية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في قضاء الحر"، مشيرا إلى "اعتماد نظام الكاونتر في البناية، لتسهيل تقديم الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، كما تم البدء باستقبال المراجعين بعد إتمام عمليات الجرد وإعادة تنظيم العمل في المديرية".وتابع أن "وزارة العدل تعمل على تحسين البنية التحتية وأتمتة العمل في المؤسسات العدلية، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين".