رئيس رابطة اللاليغا يشيد بالتجربة العراقية ويصفها بالشجاعة

2025-01-13 22:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أشادَ رئيس رابطة اللاليغا خافيير تيباس، اليوم الاثنين ، بالتجربةِ العراقيّةِ، واصفاً إياها بالشجاعةِ رغم كلِ التحديات، مبيناً أنه ما زال يراهنُ على نجاحها نظراً لما لمسه من إصرارٍ وعزيمةٍ لكلِ العناوين الموجودةِ في العراق سياسياً ورياضياً.

وقال تيباس – حسب بيان – لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الجميع يتفق على وجودِ صعوباتٍ في كلِ بدايةِ مِشوارٍ جديدٍ، وإن هذه الصعوباتَ لا بدَّ لها أن تنتهيَ بتكاتفِ الأُسرةِ الواحدةِ ما دام الجميعُ يشتركُ بهدفٍ واحدٍ، وهو تطويرُ الكرة العراقيّة".

من جهته قدم درجال "الشكر والتقدير لرئيسِ رابطةِ اللاليغا على زيارته بغداد، وبحثه آخر مستجداتِ العمل المُشترك بين الطرفين"، مؤكداً أن "مشروعَ تطوير الكرةِ العراقيّة هو مشروعٌ تضامنيٌّ مع الجميعِ، ولابدَّ من تعاونِ الجميعِ فيه بغية حصد النتائجِ الإيجابيّة" .

وأشار الى أن "الكرةَ العراقيّةَ بانتظارها مستقبلٌ مشرقٌ، بعدَ أن نجحنا بتأسيسِ الأرضيةِ المُناسبةِ للانطلاقِ نحو المقدمةِ التي تليقُ بكرتنا" .

وختم البيان، أنه "أشاد رؤساءُ الأنديةِ الحاضرة بالجهدِ الذي يبذله اتحادُ الكرةِ في سَبيلِ تَطويرِ الكرةِ العراقيّة، مؤكدين سيرهم بالاتجاهِ نفسه الذي رسمه الاتحادُ لتَطويرِ الكرةِ العراقيّة".