بقرار من بغداد.. محافظ نينوى على طاولة الإقالة والاستجواب

2025-01-13 22:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في مجلس محافظة نينوى، اليوم الإثنين، (13 كانون الثاني 2025)، عن وجود تحرك حقيقي لاستجواب المحافظ عبد القادر الدخيل تمهيداً لإقالته.

وأشار المصدر لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "اجتماعا عقد في مجلس المحافظة اليوم، بحضور المحافظ ورئيس الحكومة المحلية وتم إبلاغه بالاستجواب".

وأضاف، أن "الدخيل أُبلغ من قبل الجهات التي تسعى لاستجوابه أنه سيكون مخيرا بين إصدار الأوامر الإدارية لرؤساء الوحدات الادارية؛ أو تعرضه للاستجواب والإقالة، وأن القرار اتخذ من قيادات الكتل المكونة لمجلس محافظة نينوى في العاصمة بغداد".

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد ردت يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).