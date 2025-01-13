نيجيرفان بارزاني والعامري يبحثان التعاون السياسي والأمني بين أربيل وبغداد

2025-01-13 22:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الاثنين،مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، في بغداد، التعاون السياسي والأمني بينأربيل وبغداد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء أكد على أهميةالعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العراق، مشددين على ضرورة تعزيز الحواربين جميع الأطراف السياسية لتحقيق رؤية وطنية مشتركة تخدم استقرار وتقدم البلد.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بينالأطراف العراقية لضمان الوحدة وتعزيز الروح الوطنية وتجاوز الصراعات بما يحمي مصالحالشعب العراقي بكل مكوناته.

وبحث الجانبان أيضاً آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التحولات في سورياوتداعياتها، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفق ما جاء في البيان.