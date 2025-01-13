نيجيرفان بارزاني يدعو القضاء الأعلى لضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية

2025-01-13 22:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء العراقي، مجلس القضاء، إلى القيام بدوره في ضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم الاثنين، برئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان في بغداد".

ولفت إلى أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في العراق بشكل عام وأهمية دور القضاء في حل مشاكل البلاد وخاصة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأكد بارزاني، بحسب البيان على "أهمية دور مجلس القضاء العراقي في ضمان العدالة وحل النزاعات استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يخدم مصالح واستقرار البلاد".

وأعرب بارزاني، عن امتنانه لـ"دور مجلس النواب العراقي والقضاء في دعم وإنجاح الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان"، مشيداً بـ"عمل ودور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ودعا بارزاني، القضاء أيضاً إلى "القيام بدوره في ضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية" .

من جانبه أكد القاضي فائق زيدان على "أهمية سيادة القانون في حل القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن القضاء يحاول دائما أن يكون عامل تقريب بين الأطراف المختلفة وحل القضايا".