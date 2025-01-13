2025-01-13 22:36:04 - المصدر: ايشان

كل ما حدثت أزمة معينة تخص الأموال، والاتفاقات السياسية، رفعت سلطات إقليم كردستان، راية الانسحاب من الحكومة الاتحادية، لتضعها أمام خيارين: إما خلق مشكلة بالاستقرار السياسي، أو استلام المزيد من الأموال. تأكيدات “استلام الأموال” منصة “إيشان”، حصلت على تأكيدات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية، بأن الإقليم استلم أموال رواتب موظفيه وأكثر من استحقاقه أيضاً، […]

ظهرت المقالة “زيّدوا المبالغ أو ننسحب”.. أربيل تبتز بغداد: تستلم رواتب الموظفين ولا تسلّم الإيرادات أولاً على ايشان.



