رئيس البرلمان يؤكد عودة العراق إلى دوره المؤثر بالمنطقة ويحدد مصير القوانين الجدلية

2025-01-13 23:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن العراق عاد إلى دوره المؤثر في المنطقة، وفيما حدد مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، حذر من ما أسماه بـ"ربيع إسلامي" بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها.وقال المشهداني في لقاء خاص على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي ، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة "، لافتا إلى أن "هناك اختلاف حول جداول الموازنة".وأضاف، أن "القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أن "هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)".وأشار إلى أن "هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة اجراءات "، مؤكداً أن "قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي ".وتابع، أن "المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن "مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه ".وأشار إلى أن "هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً"، موضحاً أن "قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد ".ومضى بالقول: "لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات "، مبينا أن "هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين".ولفت إلى أن "هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير "، مضيفا: أن "الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية ".وبين أن "اقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي "، مشيراً إلى أن "التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشان سوريا لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم".ومضى بالقول: "يجب ان يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة"، منوها بأن "هناك 56 دولة إسلامية لم تسطيع تحريك ساكن بشان غزة".وتابع، "نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها"، مشيرا إلى أن "غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين ".ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة".