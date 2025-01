2025-01-13 23:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، أن مشكلة الرواتب باتت تشكل ثقلاً على أبناء الإقليم. وقال النائب عن الحزب شريف سليمان في حديث تابعته (المدى)، إن"تشكيل حكومة إقليم كردستان هو شأن خاص بأبناء الإقليم وهذه الحكومة ستكون حكومة للإقليم، ولكن من يسعى للمساعدة في تشكيلها والحفاظ على مصلحة الشعب الكردستاني فهو مرحبا به". […]

The post الديمقراطي الكردستاني: مستعدون لتقديم كل ما تطلبه بغداد لحل مشكلة الرواتب appeared first on جريدة المدى.