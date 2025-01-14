السوداني: سنوقع اتفاق شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة

2025-01-14 00:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

أتى كلام السوداني في الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة البريطانية (رويترز)

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الإثنين لوكالة الصحافة الفرنسية من العاصمة البريطانية لندن أنه سيوقع "اتفاق شراكة استراتيجية" لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة.

وقال السوداني إن الاتفاق "يمثل بداية عهد جديد للعلاقة بين العراق والمملكة المتحدة"، مضيفاً أنه سيكون "هناك أيضاً بيان مشترك حول التعاون الأمني بين العراق والمملكة المتحدة للتعاون الثنائي خصوصاً بعدما تم الاتفاق على الشكل أو الترتيبات لإنهاء علاقة التحالف الدولي ومهمة التحالف الدولي في العراق وفق ما أُعلن سابقاً".

وأتى كلام السوداني في الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة البريطانية حيث يبدأ مساء الاثنين زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها نظيره كير ستارمر والملك تشارلز الثالث، فضلا عن ممثلي شركات بريطانية كبرى.

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وأكد "الممكلة دولة صديقة تربطنا معها علاقة تاريخية" آملاً "أن تكون مخرجات هذه الزيارة فعلا تساهم في دفع العلاقة نحو الأمام".

وأوضح "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق والمملكة المتحدة هذه واحدة من أهم المحطات في علاقة العراق والممكلة المتحدة". وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "تفاهمات مهمة مع شركات بريطانية ستعلن في الزيارة"، موضحاً أن "الوفد العراقي يضم مجموعة من رجال الأعمال العراقيين ودائماً نميل إلى شراكة بين القطاع الخاص العراقي والأجنبي".



