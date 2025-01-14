وزير الخارجية: سنلتزم بحماية مصالح مجموعة الـ 77 والصين

2025-01-14 00:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الالتزام بحماية مصالح مجموعة الـ 77 والصين.وقال حسين خلال كلمة بمراسم استلام العراق رئاسة مجموعة الـ 77 والصين في نيويورك تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "سنعمل عبر رئاستنا مجموعة الـ 77 والصين على تحقيق الأهداف المشتركة، وسنلتزم بحماية مصالح مجموعة الـ 77 والصين".وأضاف، " سنعمل على تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية ونؤكد على إصلاح البنية المالية الدولية"، مؤكدا "سنسعى إلى منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي بالمسائل الضريبية ".وتابع، "سنعمل على بناء الخبرات التكنلوجية في الدول النامية عبر الذكاء الاصطناعي"، لافتا الى ان "العراق ملتزم بالعمل مع جميع الدول الاعضاء لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والسلام العالمي".