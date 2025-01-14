2025-01-14 00:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، أن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى سوريا لو تمت فهي طبيعية وربما تحمل رسائل تطمين لدمشق من بغداد.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك مشتركات عديدة تربط الإقليم مع سوريا، منها أمنية وحدودية، واقتصادية، فضلا عن وضع الكرد في سوريا، ورسائل مظلوم عبدي إلى الإقليم، ومطالبته بالتدخل والوساطة مع الجانب التركي،

وبيّن أن "الزيارة طبيعية بسبب توافد كل دول العالم إلى سوريا، والإدارة الجديدة أصبحت أمر واقع، والإقليم يمضي بسياسة الأمر الواقع".

وأضاف أنه "إذا ما تمت الزيارة فلا ضير أن يحمل بارزاني رسائل من السوداني، كون رئيس الإقليم في كل مناسبة يتحدث بالقضايا العراقية والكردستانية، ولهذا من الممكن أن تكون رسائل تطمين من بغداد إلى دمشق، وبالعكس".

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، عن وصول ممثل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى سوريا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ممثل بارزاني ومسؤول ملف كرد سوريا في الحزب الديمقراطي حميد دربندي وصل إلى شمال شرق سوريا، لغرض سلسلة اجتماعات هناك".

وأضاف أن "الزيارة ستتضمن اللقاء مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي وقادة المجلس الوطني الكردي، وهناك احتمالية لزيارة العاصمة دمشق، والاجتماع مع ممثلين عن الإدارة الجديدة، لغرض التباحث بخصوص المفاوضات بين الكرد ومشاركتهم في الحكومة الجديدة، وأيضا الحوار بين تركيا وكرد سوريا وتحديدا قسد".

وأكد بيان لـ مسعود بارزاني، قبل ايام "دعمه لقضية الشعب الكردي في سوريا وضرورة توحيد الصف والموقف بين الأطراف الكردية، مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب الكردي في سوريا واتخاذ الحوار والوسائل السلمية سبيلاً لمعالجة الخلافات".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التقى مع رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بأنقرة ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا، وبحث معه الأوضاع في سوريا وخصوصاً قضية الكرد.