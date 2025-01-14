نيجيرفان بارزاني والخزعلي يتفقان على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات

2025-01-14 00:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الاثنين،مع الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنالجانبين أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف العراقية للحفاظ على الأمنوالاستقرار في البلاد، وبحثا ضرورة العمل المشترك لحماية العراق من تأثيرات الأوضاعفي المنطقة.

واتفق الجانبان على ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، وأكدا علىأهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفق البيان.