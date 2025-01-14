نيجيرفان بارزاني والخنجر يؤكدان على حماية حقوق الجميع في سياسة البلاد

2025-01-14 00:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه رئيس ائتلاف السيادة خميس الخنجر، على حماية حقوق الجميع وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم في بغداد، رئيس ائتلاف السيادة خميس الخنجر.

ولفت إلى أن "اللقاء بحث أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين كافة مكونات الشعب العراقي، وأكد على ضرورة حماية حقوق الجميع وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية للبلاد".

وتبادل الجانبان، بحسب البيان، "وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة التي يواجهها العراق، وأكدا على أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لتجاوز الصراعات وتحقيق الاستقرار والتنمية".

وبين أن "تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على العراق وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات شكلت جانباً آخر من اللقاء".