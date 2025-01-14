بالصور.. حشود الزائرين تحيي ليلة ولادة الإمام علي (ع) في النجف الأشرف

2025-01-14 01:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانشهد مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف، حشوداً كبيرة من الزائرين الذين توافدوا لإحياء ذكرى ولادة أمير المؤمنين (عليه السلام).وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " المرقد الطاهر وأروقته تزين بالأضواء والزينة، في أجواء مليئة بالفرح والبهجة بهذه المناسبة العظيمة."وأضاف: أنه "وفي إطار الاحتفالات، أُقيم محفل إنشادي مميز شمل الأناشيد والمدائح التي تغنت بفضائل الإمام علي (عليه السلام) وشخصيته العظيمة، حيث نُظم بدقة وانضباط عالٍ أظهر مكانة هذه الذكرى في قلوب المؤمنين".وتابع، انه "وعلى صعيد الإجراءات، أُعلن عن اتخاذ تدابير أمنية وصحية مشددة لضمان سلامة الزائرين وحماية الأجواء الاحتفالية، حيث انتشرت القوات الأمنية في محيط المرقد وأماكن تجمع الزوار، كما عملت الفرق الصحية على تقديم الخدمات الطبية والإرشادات الوقائية لضمان السلامة العامة، عبّر فيها الحاضرون عن ولائهم وحبهم للإمام علي (عليه السلام)، مجددين العهد بالسير على نهجه و دعائهم بالامن و الامان لعراقنا الحبيب".





















