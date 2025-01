2025-01-14 01:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأكدت وزارة النفط العراقية، في ردها على استفسار صحيفة (المدى)، التزامها باتخاذ إجراءات حازمة للحد من تأثير التلوث الناجم عن المصانع والمصافي النفطية في البلاد. وجاء الرد بناءً على تساؤلات الصحيفة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تحت عنوان «المشكلات البيئية في بغداد».وأوضحت الوزارة أن معالجة التلوث تتطلب تنفيذ حزمة من الحلول والإجراءات البيئية […]

The post وزارة النفط تؤكد التزامها بالبيئة وإجراءات تقليل التلوث appeared first on جريدة المدى.