2025-01-14

متابعة / المدىيتجه العراق إلى بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال عامي 2025 و2026 للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة السكنية في البلاد، بحسب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب العراقي حسنين خفاجي.وفي حديث لوكالة الأنباء الرسمية، قال الخفاجي إن اللجنة ستستمر في إحالة مشاريع ضخمة في مجالات السكن والقطاعات الأخرى في السنوات المقبلة، […]

