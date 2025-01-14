سوسيداد يهزم فياريال في الدوري الإسباني

2025-01-14 02:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز ريال سوسيداد على ضيفه فياريال 1/صفر، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، وهو على بعد نقطتين فقط من فياريال صاحب المركز الخامس.كما يبتعد سوسيداد بفارق نقطتين أيضا خلف ريال مايوركا صاحب المركز السادس.وسجل تاكيفوسا كوبو هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 51.يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد، حامل اللقب، صاحب المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي توج بلقب كأس السوبر الإسباني مؤخرا على حساب ريال مدريد بفوزه عليه 5/2.