كفاراتسخيليا يضع قدمه الأولى في باريس

2025-01-14 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان أنجز صفقة التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي.وأشار مراسل قناة RMC سبورت الفرنسية إلى أن انضمام كفاراتسخيليا إلى بي إس جي يبقى مسألة وقت فقط، مضيفاً أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الباريسي مبلغا قدره 70 مليون يورو.وأشار أيضا إلى أن اللاعب الجورجي الدولي سيوقع مع بي إس جي عقدا يمتد حتى صيف 2029 إذا وافق نادي نابولي على تقسيط مبلغ الصفقة.ولفت أن هذه الخطوة ستمكن النادي الباريسي من توفير سيولة مالية تحسباً لإبرام صفقات أخرى في الشهر الجاري.من جانبه أكد مراسل شبكة "ريليفو" أن صفقة كفاراتسخيليا حسمت، وأن اللاعب على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع بي إس جي، بعدما أتم اتفاقه على كافة التفاصيل مع الإدارة الباريسية.من جانبها أضافت صحيفة ليكيب أن "الاتفاق تم بين باريس ونابولي، وباريس وافق على دفع 70 مليون يورو بخلاف المكافآت المالية، ويتبقى فقط حسم بعض التفاصيل المالية الأخرى".المصدر : كورة