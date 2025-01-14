الانقسامات تعصف بريال مدريد بعد خماسية برشلونة

2025-01-14 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشف تقرير صحفي إسباني عن الأوضاع داخل نادي ريال مدريد بعد خسارة كلاسيكو كأس السوبر الأسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة كبيرة.وبحسب موقع "ريليفو" الإسباني، توجد انقسامات حاليا داخل ريال مدريد حول مصير المدير الفني كارلو أنشيلوتي.وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد دافعت عن أنشيلوتي، إلا أن بعض مسؤولي النادي لا يتفقون مع طريقة عمله حالياً.وتعرض أنشيلوتي لانتقادات عديدة خلال الموسم الحالي بسبب نتائج الفريق المتذبذبة، خاصة ضد الفرق الكبرى، حيث خسر أمام برشلونة وميلان وليفربول وتعادل مع أتلتيكو مدريد.كما تعرض أنشيلوتي للانتقاد بسبب قلة استخدامه للاعبي الأكاديمية، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.كما يعاني الريال حالياً من تراجع في اللياقة البدنية، وقد طالب البعض أنشيلوتي بإجراء المزيد من المداورة.وأشار التقرير إلى أن حالة التوتر وصلت إلى غرفة ملابس الفريق، حيث حدثت انقسامات بين اللاعبين تجاه بعض القرارات التي أشعرتهم بعدم التقدير أو سوء المعاملة مما اضطر أنشيلوتي للاعتذار لهم.في الوقت ذاته، تعرضت الإدارة أيضا إلى الانتقادات بسبب عدم تدعيم الفريق، ورغم رؤيتهم بحاجة الفريق إلى عناصر جديدة، لكن لا تزال فكرة فلورنتينو بيريز تهدف إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي في المقام الأول.وأوضح التقرير أن بيريز يصر على التعاقد فقط مع اللاعبين المهمين وعدم دفع أموال في أي صفقة أخرى، ولذلك ينتظر النادي انتهاء عقد ترينت أليكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.المصدر: كورة