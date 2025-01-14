الثقافة تعلن تنظيم احتفالية كبيرة لتسلم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية

2025-01-14 09:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم احتفالية كبيرة لتسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية الشهر المقبل.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المدير العام لدائرة المجاميع السياحية مهدي غضبان الساعدي التقى مديرة قسم الإعلام والاتصال الحكومي والجماهيري في وزارة الثقافة والسياحة والآثار زهرة الجبوري وناقش معها الاستعدادات المطلوبة لإنجاح فعاليات بغداد عاصمة للسياحة العربية، والتأكيد على أنَّ بغداد ستكون بوابةً للسياحة في العراق"، لافتاً الى أن "الوزارة عازمة على النهوض بالقطاع السياحي بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل دعم الاقتصاد الوطني السياحي من خلال تعزيز الاستثمار، وتطوير العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال السياحي".

وأضاف البيان أن " الوزارة عملت بجد لأكثر من عامين لإعداد ملف متكامل لهذا الحدث المهم.

بدوره قال الساعدي إنَّ "الاحتفالية الكبرى في الثاني من شباط المقبل ستشهد عروضاً ثقافيةً وفنيةً، حيث سيتم تسلم مفتاح العاصمة للسياحة العربية من المنظمة العربية للسياحة، وتستمر الفعاليات طوال العام لتعزيز مكانة بغداد كوجهة"، مبيناً أن "اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية مؤشر واضح على استقرار أوضاعها الأمنية، وهو إنجاز يسجل للحكومة العراقية، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار".