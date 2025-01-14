السوداني يعلن انه سيوقع اتفاقية أمنية استراتيجية مع بريطانيا

2025-01-14 09:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لدى وصوله إلى لندن، بأنه سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر السوداني، أن الاتفاقية تمثل بداية عهد جديد في العلاقات الثنائية، إلى جانب إصدار بيان مشترك حول التعاون الأمني بين العراق والمملكة المتحدة، حسبما ذكرته وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

واشار خلال رحلته إلى لندن عن لقاءات مرتقبة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والملك تشارلز الثالث، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلي شركات بريطانية كبرى.

وتستمر زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي للعاصمة البريطانية ثلاثة أيام، وتتخللها مناقشات حول ملفات اقتصادية وأمنية.