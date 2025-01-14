أمين عام تحالف النهج الوطني يبحث مع بارزاني إدامة الحوارات والالتزام بالأطر الدستورية

2025-01-14 09:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إدامة الحوارات وحسم مشكلات بغداد وأربيل بإلتزام الأطر الدستورية وبما يضمن الحفاظ على المصالح العامة لجميع العراقيين.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لتحالف النهج الوطني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بغداد".وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات الساحتين المحلية والإقليمية إلى جانب الشراكة والعلاقات المستدامة بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية".وأكد الطرفان، على "ضرورة إدامة الحوارات وحسم مشكلات بغداد وأربيل والالتزام بالأطر الدستورية وبما يضمن الحفاظ على المصالح العامة لجميع العراقيين".كما شدد الجانبان، على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القوى الوطنية كافة لمواجهة التحديات في المنطقة".