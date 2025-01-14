2025-01-14 09:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، مشيرة إلى أنها ثالث عملية تنفذها ضد إسرائيل خلال 12 ساعة. وقال الحوثيون في بيان إنه “في إطار المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا”، […]

ظهرت المقالة ثالث عملية خلال 12 ساعة.. الحوثيون يضربون وزارة الدفاع الإسرائيلية بـ”فلسطين 2″ أولاً على ايشان.



