الموقف المروري.. زحام في اغلب التقاطعات الرئيسية بالعاصمة بغداد

2025-01-14 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك خلال ثالث ايام الاسبوع.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

الجسر الدوار مزدحم

جسر الائمة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع النخيل مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة داخل مزدحمة

كرادة خارج مزدحمة

?تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع الجوازات مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع النضال مزدحم