مرصد عراقي: مواقع الطمر الصحي بلا رقم دقيق و28 بالمئة منها حاصلة على موافقات

2025-01-14 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مرصد العراق الأخضر، يوم الثلاثاء، أن 28 بالمئة فقط من مواقع الطمر الصحي حاصلة على الموافقة البيئية.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الطمر في المواقع غير الحاصلة على الموافقات البيئية هو أكثر الأساليب المعتمدة في التخلص من النفايات البلدية".

وأضاف أن "المواقع الحاصلة على الموافقة البيئية تشكل ما نسبته 28% من إجمالي عدد مواقع الطمر الصحي في عموم البلاد والتي لايوجد لها رقم دقيق ومحدد لغاية الآن".

وبين أن "14 محطة تحويلية حاصلة على موافقة بيئية من أصل 87 محطة منتشرة في عموم المحافظات حاصل على موافقة بيئية".

وأكد عبد اللطيف أنه "يوجد في العراق معملين لفرز وتدوير النفايات حيث تشير البيانات إلى تدوير 11 ألفاً و495 طناً من النفايات الاعتيادية خلال عام 2020، ما يشكل نسبة ضئيلة جداً عند مقارنته بما تم نقله لمواقع الطمر والذي بلغ (19.7) مليون طن".