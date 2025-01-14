اليوم ..ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
2025-01-14 10:15:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد السليمانية دهوك.
وتجري مباراة واحدة عند الساعة الثانية من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب نوروز في السليمانية .
بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ 5:00 مساءً ، تجمع فريق الشرطة مع ضيفه فريق نفط ميسان.
في حين يضيف فريق دهوك على ملعبه ، فريق القوة الجوية عند الساعة الـ 7:30 مساءً .