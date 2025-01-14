رئيس وزراء العراق سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية أمنية مع بريطانيا

2025-01-14 11:00:03 - المصدر: فرانس 24

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن نيته توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بريطانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والأمن، وإعلانه عن تفاهمات مع شركات بريطانية كبرى. بدورها، أعلنت بريطانيا عن برنامج تصدير بقيمة 12.3 مليار جنيه لدعم العلاقات الثنائية، مع خطة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ودعم إجراءات حماية الحدود العراقية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية.