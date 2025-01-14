دهوك يعلن جاهزيته لمواجهة القوة الجوية في دوري النجوم

2025-01-14 11:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن مدير كرة نادي دهوك جاهزية فريقه لمواجهة المتصدر القوة الجوية في لقاء اليوم الثلاثاء الذي سيحتضنه ملعب الأول لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق.وقال مدير الكرة في نادي دهوك ومدافع منتخبنا الوطني السابق جاسم حاجي في تصريح خاص لصحيفة الصباح ،تابعته وكالة الانباء العراقية: إن " مباراة اليوم مهمة للطرفين ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضوراً جماهيرياً كبيراً ما يدفع دهوك على تقديم أفضل العروض الكروية، منوهاً بأن النتائج الأخيرة لصقور الجبال أسهمت في الحصول على مراكز متقدمة أو منافسة أندية الصدارة على الرغم من الفارق النقطي، مطالباً بعدم التفريط بنقاط اللقاءات المقبلة لاسيما التي تقام في معقل دهوك".ولفت إلى أن " مباراة اليوم ستشهد غياب أربعة لاعبين هم المحترف زاكيري وماسيس أرتين بسبب الحرمان إلى جانب ابتعاد ذو الفقار يونس وبيار ابو بكر بسبب الإصابة، مؤكداً أن الملاك التدريبي بقيادة مسعود ميرال حرص على تهيئة البديل المناسب".