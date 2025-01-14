بضمنها تسهيل دخول المستثمرين.. الهيمص: مشروع قانون هيئة الأوراق المالية يتضمن أربعة بنود مهمة

2025-01-14 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

شدد رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تمرير قانون هيئة الأوراق المالية، فيما أشار الى أن القانون يتضمن أربعة بنود مهمة.

وقال الهيمص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية النيابية استضافتنا من أجل مناقشة مشروع قانون هيئة الأوراق المالية الذي تمت قراءته الأولى داخل البرلمان"، مبيناً أن "هناك عدة عقبات تواجه سوق الأوراق المالية لعدم وجود القانون ونأمل من اللجنة المالية المساعدة لتمرير القانون بأسرع وقت".

وأضاف أن "مشروع القانون قدم من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب في الفصل الأخير من السنة التشريعية الماضية"، مشيراً الى أن "القانون يتضمن الكثير من البنود وأهم نقاطه مواكبة القوانين القائمة حالياً إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين الى السوق وتحويل السوق الى شركة مساهمة والمدرجة في السوق".