الحكم 10 سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق

2025-01-14 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق.

وقال بيان لمجلس القضاء تلقته "بغداد اليوم"، إن" المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين أخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات".

وأضاف، أن" الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.