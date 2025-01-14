مرصد العراق الاخضر: 28 بالمئة فقط من مواقع الطمر الصحي حاصلة على موافقة بيئية

2025-01-14 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن 28 بالمئة فقط من مواقع الطمر الصحي حاصلة على الموافقة البيئية في العراق.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الطمر في المواقع غير الحاصلة على الموافقات البيئية هو أكثر الأساليب المعتمدة في التخلص من النفايات البلدية".

وأضاف أن "المواقع الحاصلة على الموافقة البيئية تشكل ما نسبته 28% من إجمالي عدد مواقع الطمر الصحي في عموم البلاد والتي لا يوجد لها رقم دقيق ومحدد لغاية الان".

وبين أن "14 محطة تحويلية حاصلة على موافقة بيئية من اصل 87 محطة منتشرة في عموم المحافظات حاصل على موافقة بيئية".

وأكد عبد اللطيف أنه يوجد في العراق معملين لفرز وتدوير النفايات حيث تشير البيانات الى تدوير 11 الف و495 طن من النفايات الاعتيادية خلال عام 2020، ما يشكل نسبة ضئيلة جداً عند مقارنته بما تم نقله لمواقع الطمر والذي بلغ (19.7) مليون طن.