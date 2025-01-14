2025-01-14 11:36:04 - المصدر: ايشان

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق”، مبيناً أن “المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين آخرين بالاستيلاء على مبالغ […]

ظهرت المقالة تحرير “صك” يكبد مدير هيئة الضرائب الأسبق 10 أعوام بالسجن أولاً على ايشان.



