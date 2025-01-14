2025-01-14 11:36:04 - المصدر: ايشان

تستعد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، لمواجهة رياح عاتية، تزيد من صعوبة السيطرة على حرائق الغابات التي التهمت أحياء كاملة. وأسفرت الحرائق، عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، وتدمير مناطق واسعة. ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، ستعاود رياح “سانتا آنا” الجافة نشاطها، حيث ستتراوح سرعتها بين 80 و112 كيلومترا […]

ظهرت المقالة تحذير باللون الأحمر.. “رياح عاتية” تهدد جهود إخماد حرائق لوس أنجلوس أولاً على ايشان.



