النزاهة: ضـبط متهمـين اثنين لتجـاوزهما عـلى عقـارات عائدة الدولة في نينوى

2025-01-14 11:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن ضبط مُتَّهمين اثنين على خلفيَّـة تجاوزهما على أراضٍ عائدةٍ للدولة في المُوصل.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقٍ من مُحقّقي الهيئة في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُتَّهمين اثنين لإقدامهما على التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة ونصب موازين جسريَّة دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".

واضافت انه "تم ضبط المُتَّهمين الذين أقدما على وضع الموازين على الأراضي التابعة لمُديريَّة بلديَّة الموصل في سوق الخضروات والفواكه في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بدون استحصالٍ مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".

وأوضحت الهيئة أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".