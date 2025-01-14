مستشار رئيس الوزراء يعلن التوجه لتأسيس معرض دائمي لمنتجات مشاريع مبادرة (ريادة)

2025-01-14 11:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لمبادرة ريادة، حسين فلامرز، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتطوير مبادرة ريادة والانتقال الى مرحلة احتضان المشاريع، فيما أشار الى التوجه لتأسيس معرض دائمي لمنتجات مشاريع المبادرة.

وقال فلامرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ريادة ومنذ انطلاقه كسب ثقة المواطن، لذلك سجل 500 ألف شخص في المشروع"، مبيناً أن: "بناء الثقة بين المؤسسة والجمهور مهمة، والآلية التي ذهبنا بها هي خلق رغبة لكل الشباب للتأسيس الى مستقبله".

وأضاف: "نطمح بتطوير مبادرة ريادة والانتقال الى مرحلة احتضان المشاريع"، مشيراً الى "أننا متجهون نحو تأسيس معرض دائمي لمنتجات مشاريع مبادرة ريادة".

وذكر أن "المعرض يشمل جميع المنتجات المسجلة ولديها العلامة التجارية التي رعتها ريادة لعرضها أمام المستثمرين بهدف توسيعها"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل على بناء مستقبل زاهر للعراق".