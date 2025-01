2025-01-14 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر استضاف مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتفعيل الإجراءات المتعلقة باسترداد المطلوبين للقضاء العراقي واسترداد الأموال المهربة. وذكر بيان للقضاء تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الاجتماع حضره رئيس الادعاء العام نجم عبد الله والمدعين العامين المسؤولين عن شعبة الاسترداد في هذه الرئاسة، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة الخارجية ومدير مديرية الشرطة العربية …

The post القضاء يستضيف اجتماعا لمتابعة عملية استرداد المطلوبين والاموال المهربة first appeared on Observer Iraq.