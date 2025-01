النزاهة: ضبط متهمين اثنين لتجـاوزهما عـلى عقـارات عائدة الدولة في نينوى

2025-01-14 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مُتَّهمين اثنين على خلفيَّـة تجاوزهما على أراضٍ عائدةٍ للدولة في المُوصل. وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “فريقٍ من مُحقّقي الهيئة في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُتَّهمين اثنين لإقدامهما على التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة ونصب موازين جسريَّة دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ”. …

