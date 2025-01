مواجهة مفصلية لإسدال الستار على أزمة أراوخو

2025-01-14 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة. وارتبط اسم أراوخو بالانتقال لصفوف يوفنتوس، في يناير/كانون الثاني الجاري، في ظل حاجة بيانكونيري لتدعيم دفاعه. وشارك أراوخو في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أمس الأحد، في منتصف الشوط الثاني بدلًا من المصاب إنييجو مارتينيز، وساهم في …

