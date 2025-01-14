جدول اعمال البرلمان ليوم غد الأربعاء

2025-01-14 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، جدول أعمال جلسة البرلمان المؤمل انعقادها يوم غد الأربعاء.

ووفق بيان للدائرة تلقته "بغداد اليوم"، فأن" جدول الأعمال يتضمن التصويت على قانون جهاز المخابرات، والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، فضلا عن التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

أدتاه الجدول الكامل لجلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء:



