نحو 40 الف شركة مسجلة في اقليم كوردستان تتصدر الاجنبية منها تركيا وايران

2025-01-14 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن عدد الشركات المسجلة لديها بلغت حوالي 40 ألف شركة محلية واجنبية.

وقال مدير العام للمديرية بلند محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عملية تسجيل الشركات في العام 2024 أعلى بكثير من العام الذي سبقه، مردفا بالقول إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى إصلاح نظام التسجيل الذي كان يتم خلال أسبوع، والآن عملية التسجيل تتم في غضون ساعات، فضلاً عن خفض رسوم تسجيل الشركات من ثلاثة ملايين دينار إلى 165 ألف دينار.

وتابع القول إن: العام 2024 شهد تسجيل ما مجموعه 2328 شركة جديدة، منها 30 شركة أجنبية و66 شركة عراقية، برأس مال إجمالي بلغ 168 مليار دينار عراقي.

كما اشار محمد الى أنه من بين هذه الشركات 1416 شركة تجارة عامة، و 89 منها شركات عقارات، والباقي شركات بأنشطة مختلفة، بحسب تسجيل هذه الشركات تم حل 144 شركة وتسجيل 5578 مؤسسة خلال العام الماضي.

وعن الإحصائية العامة للشركات في إقليم كوردستان قال المدير العام للمديرية، إن عدد الشركات المسجلة في الإقليم حاليا بلغ 38 ألف و273 شركة، منها 33 ألفا و 335 شركة محلية، و3527 شركة أجنبية و 1210 شركات عراقية.

وعن عدد الشركات الأجنبية في كوردستان، قال، إن الشركات التركية تحتل المرتبة الأولى بـ1593 شركة، تليها إيران بـ 392 شركة، والإمارات بـ 212 شركة، ولبنان بـ185 بشركة، وبريطانيا بـ178 شركة، والولايات المتحدة بـ 158 شركة.