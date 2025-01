2025-01-14 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على الشخص الذي قام باطلاق النار على مكتب النائب مصطفى سند. وقال المصدر لـ”عراق اوبزيرفر”، أن “المتهم، منتسب في وزارة الداخلية، وفق التحقيقات الأولية”. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام، بأن مسلحين استهدفوا منزل النائب سند في البصرة.

