انتحار ثلاثة شباب من جماعة القربان في بابل

2025-01-14 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتحار 3 أشخاص من محافظة بابل بداعي “القربان”. وقال المصدر لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “3 أشخاص انتحروا بداعي القربان في محافظة بابل بمنطقة البرنون”. ويجرّم الدستور العراقي ظهور هذه الجماعات. وتصل عقوبة تأسيسها أو الانتماء إليها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً لأحكام المادة رقم 372 من …

